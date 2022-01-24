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Германия становится пособником агрессора в восприятии украинцев – "Европейская правда"

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Журналисты отметили, что "быстрое наказание командующего ВМС должно успокоить общественное возмущение в Украине"
Журналисты отметили, что "быстрое наказание командующего ВМС должно успокоить общественное возмущение в Украине"
Фото: depositphotos.com

"Европейская правда" 24 января опубликовала статью, в которой анализирует украинско-немецкие отношения и их будущее в контексте возможного вторжения России в Украину.

Издание отметило, что украинско-немецкие отношения были на грани катастрофы после заявлений немецкого вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, однако катастрофу "на первый взгляд, удалось предотвратить".

"В Берлине считают, что быстрое и строгое наказание командующего ВМС решает проблему и должно успокоить общественное возмущение в Украине. Но это не так. Позорная история с вице-адмиралом стала не причиной, а только поводом, дополнившим новости последних дней и недель, поступавшие из Германии и о Германии. Шенбах, слишком откровенно сказав, что он думает (и, наверное, то, что думают многие другие должностные лица), вывел ситуацию на принципиально новый уровень", – считают журналисты.

"Европейская правда" подчеркнула, что ФРГ украинцы сегодня воспринимают в первую очередь как страну, которая запрещает продажу своего оружия для защиты целостности Украины; блокирует поставки оружия партнерами; блокирует продвижение Украины к членству в НАТО; построила газопровод "Северный поток – 2", "расчистив для России возможность нападения на Украину без вреда для ЕС".

"Если коротко, Германия все больше становится пособником агрессора в восприятии украинцев. Для Берлина это звучит грубо, но это правда", – сказано в публикации.

По мнению авторов статьи, ФРГ становится участником конфликта на стороне агрессора, они проводят аналогии с событиями 1939 года, когда договоренность Берлина и Москвы привела ко Второй мировой войне.

"Германию, скорее всего, ждут серьезные и долгосрочные имиджевые проблемы. А в наше время имидж имеет также денежное выражение. Ведь при всех нынешних сложностях Украина – это 40-миллионное государство в сердце Европы, богатое природными ресурсами, с образованным населением. Строить для себя имидж сторонника агрессии в отношении Украины – это убийственный для Берлина выбор, который необходимо пересмотреть как можно скорее", – заявили авторы публикации.

Контекст:

21 января Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется", а президент РФ Владимир Путин на самом деле хочет уважения, которого, "возможно, заслуживает".

Посла Германии в Киеве Анку Фельдгузен 22 января вызвали в МИД Украины и подчеркнули "категорическую неприемлемость высказываний" Шенбаха, в частности, о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что Украина не может отвечать критериям членства в НАТО. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упомянул эти высказывания в числе "разочаровывающих" заявлений немецких чиновников и призвал немецких партнеров "прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Путина к новому нападению на Украину".

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствуют официальной позиции ведомства.

Шенбах заявил, что его слова были "явной ошибкой" и личным мнением, и в тот же день, 22 января, подал в отставку.

Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, Берлин, Москва, ФРГ, катастрофа, журналисты, Европа, конфликт, Северный поток – 2, население
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