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ПОЛИТИКА

Высказывания главы правительства Баварии подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии РФ против Украины – МИД

В МИД прокомментировали высказывания Зедера
В МИД прокомментировали высказывания Зедера
Фото: depositphotos.com

Высказывания главы правительства немецкой Баварии и председателя Христианско-социального союза Маркуса Зедера наносят ущерб двусторонним отношениям Украины и Германии. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 23 января.

"На фоне последних событий в украинско-германских отношениях и текущей ситуации с безопасностью в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера. Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", – заявил спикер.

Он рассказал, что в Москве стремятся к разрушение единства в вопросе сдерживании России.

"Подыгрывать им в этом означает подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", – подчеркнул Николенко.

Спикер заявил, что Зедер отмечает важность поставки российских энергоносителей в Германию, однако газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия – это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля относительно Германии – это убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации германского общества. Призываем господина Зедера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России", – сказал представитель МИД Украины.

Контекст:

Зедер в интервью, которое вышло 22 января, заявил о малоэффективности санкций против России и выразил мнение, что вступление Украины в НАТО "еще долго не будет на повестке дня". Также он сказал что Россия – "сложный партнер, но не враг Европы", поэтому с Москвой надо поддерживать связь. При этом критику России политик назвал обоснованной и подчеркнул важность уважения территориальной целостности и независимости Украины в соответствии с международным правом.

21 января командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется", а президент РФ Владимир Путин на самом деле хочет уважения, которого, "возможно, заслуживает". В МИД Украины заявили о неприемлемости таких высказываний и потребовали разъяснений от немецкого правительства.

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствует официальной позиции ведомства.

Шенбах заявил 22 января, что его слова были "явной ошибкой" и личным мнением. Позже он подал в отставку, министр обороны Кристине Ламбрехт ее одобрила.

22 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что последние заявления топ-чиновников Германии относительно передачи Украине оборонного оружия, возвращения Крыма и санкций против РФ не соответствуют уровню отношений с Украиной и вредят усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Посла Германии в Киеве Анку Фельдгузен 22 января вызывали в МИД Украины. В частности, это касалось высказываний Шенбаха и заявлений немецких политиков о невозможности предоставить Украине оборонительное оружие.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, санкции, МИД Украины, российская агрессия, Олег Николенко
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