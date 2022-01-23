Высказывания главы правительства Баварии подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии РФ против Украины – МИД

"На фоне последних событий в украинско-германских отношениях и текущей ситуации с безопасностью в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера. Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", – заявил спикер.

Он рассказал, что в Москве стремятся к разрушение единства в вопросе сдерживании России.

"Подыгрывать им в этом означает подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", – подчеркнул Николенко.

Спикер заявил, что Зедер отмечает важность поставки российских энергоносителей в Германию, однако газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия – это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля относительно Германии – это убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации германского общества. Призываем господина Зедера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России", – сказал представитель МИД Украины.