Глава правительства Баварии заявил, что санкции против России "малоэффективны"

По словам политика, самое главное – "отказаться от агрессии и избежать эскалации". Он подчеркнул важность уважения территориальной целостности и независимости Украины в соответствии с международным правом.

В то же время Зедер заявил, что только санкции против России не могут быть решением, так как они "малоэффективны" и "зачастую" вредят самим странам, которые их налагают. Политик заявил, что, к примеру, отключение России от международной платежной системы SWIFT, закрытие газопровода "Северный поток – 2" или прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и Германии.

Зедер сказал, что, "несмотря на всю обоснованную критику России, в какой-то момент Западу придется ответить на ключевой вопрос: есть ли план расширения НАТО за счет Украины или нет?" Он отметил, что нельзя позволить России "что-либо диктовать" в этом случае, но все равно надо дать ответ. По его мнению, расширение НАТО на восток с включением Украины "еще долго не будет стоять на повестке дня".

Также, по словам Зедера, Россия – "сложный партнер, но не враг Европы", поэтому с Москвой надо поддерживать связь.