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"Немецкое высокомерие и мания величия". Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что отставки главы ВМС недостаточно для восстановления доверия к Германии

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Мельник вновь призвал правительство ФРГ кардинально изменить свою позицию в российско-украинском конфликте
Мельник вновь призвал правительство ФРГ кардинально изменить свою позицию в российско-украинском конфликте
Фото: germany.mfa.gov.ua

Посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина приветствует отставку вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха с поста главы Военно-морских сил Германии после его скандальных заявлений о Крыме, но Берлин должен изменить свое отношение к Украине.
Об этом Мельник написал в Twitter.

"Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева", – заявил посол.

Он также опубликовал ссылку на свой более развернутый комментарий по этому поводу немецкой газете Die Welt, в котором добавил, что скандал, связанный со словами Шенбаха, оставил "кучу осколков" и "серьезно поставил под сомнение международный авторитет и надежность Германии – и не только с украинской точки зрения".

В заявлении посла говорится о "немецком высокомерии и мании величия, с которыми один из самых высокопоставленных руководителей бундесвера мечтает о священном союзе с военным преступником [президентом РФ Владимиром] Путиным и германо-российском современном крестовом походе против Китая". 

Посол отметил, что слова вице-адмирала "повергли всю украинскую общественность в глубокий шок" и напомнили гражданам Украины "снисходительное отношение" во время нацистской оккупации страны.

Контекст:

21 января командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется", а Путин на самом деле хочет уважения, которого, "возможно, заслуживает".

Посла Германии в Киеве Анку Фельдгузен в субботу вызвали в МИД Украины и подчеркнули "категорическую неприемлемость высказываний" Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что Украина не может отвечать критериям членства в НАТО. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упомянул эти высказывания в числе "разочаровывающих" заявлений немецкий чиновников и призвал немецких партнеров "прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Путина к новому нападению на Украину".

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствует официальной позиции ведомства.

Шенбах заявил 22 января, что его слова были "явной ошибкой" и личным мнением и в тот же день подал в отставку

Теги: Германия, МИД Украины, ФРГ, отставка, Андрей Мельник, посол
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