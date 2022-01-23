"Немецкое высокомерие и мания величия". Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что отставки главы ВМС недостаточно для восстановления доверия к Германии

"Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева", – заявил посол.

* German Arrogance & Megalomania

Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of * Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The * Government has to change its course towards Kyiv * https://t.co/UKDnxMVxaI — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 22, 2022

Он также опубликовал ссылку на свой более развернутый комментарий по этому поводу немецкой газете Die Welt, в котором добавил, что скандал, связанный со словами Шенбаха, оставил "кучу осколков" и "серьезно поставил под сомнение международный авторитет и надежность Германии – и не только с украинской точки зрения".

В заявлении посла говорится о "немецком высокомерии и мании величия, с которыми один из самых высокопоставленных руководителей бундесвера мечтает о священном союзе с военным преступником [президентом РФ Владимиром] Путиным и германо-российском современном крестовом походе против Китая".

Посол отметил, что слова вице-адмирала "повергли всю украинскую общественность в глубокий шок" и напомнили гражданам Украины "снисходительное отношение" во время нацистской оккупации страны.