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ПОЛИТИКА

После неоднозначных заявлений о Крыме в базу "Миротворца" попал глава ВМС Германии

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Шенбах приносил извинения за сказанное
Шенбах приносил извинения за сказанное
Фото: chiefdeunavy / Twitter

Немецкий вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, подавший в отставку с должности руководителя военно-морских сил ФРГ, внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец".

В список "Чистилище" немецкий военный попал 22 января, когда еще находился на должности главы ВМС.

56-летнему Шенбаху авторы публикации вменяют "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

"Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", – сказано в новом профиле немецкого гражданина.

Скриншот: myrotvorets.center
Скриншот: myrotvorets.center

Контекст:

21 января Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется", а президент РФ Владимир Путин на самом деле хочет уважения, которого, "возможно, заслуживает".

Посла Германии в Киеве Анку Фельдгузен 22 января вызвали в МИД Украины и подчеркнули "категорическую неприемлемость высказываний" Шенбаха, в частности, о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что Украина не может отвечать критериям членства в НАТО. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упомянул эти высказывания в числе "разочаровывающих" заявлений немецких чиновников и призвал немецких партнеров "прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Путина к новому нападению на Украину".

В минобороны Германии заявили, что слова командующего ВМС не соответствуют официальной позиции ведомства.

Шенбах заявил, что его слова были "явной ошибкой" и личным мнением, и в тот же день, 22 января, подал в отставку.

Теги: Германия, Крым, военные, оккупация, отставка, сайт Миротворец
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