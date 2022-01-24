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Глава Еврокомиссии анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине на €1,2 млрд

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Фон дер Ляйен объявила о новом пакете финансовой помощи Украине
Фон дер Ляйен объявила о новом пакете финансовой помощи Украине
Фото: EPA

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме €1,2 млрд. Об этом она сообщила в Twitter.

"ЕС поддерживает Украину. Мы тверды в своей решимости. Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, состоящем из экстренных кредитов и грантов, для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявила фон дер Ляйен, говоря о поддержке Евросоюзом Украины в контексте ситуации, вызванной российской агрессией. 

По ее словам, новый макрофинансовый пакет в размере €1,2 млрд поможет Украине удовлетворить финансовые потребности, вызванные конфликтом с РФ, а также поддержать устойчивость страны. Глава Еврокомиссии выразила надежду, что Совет Европы и Европарламент одобрят выделение этой помощи как можно скорее. После этого Украина получит первый транш в €600 млн. 

Кроме того, политик заявила об удвоении уже выделенных Украине €120 млн двусторонней поддержки в этом году.

Также глава Еврокомиссии анонсировала новую долгосрочную макрофинансовую программу сотрудничества с Украиной. Ее цель – поддержка процесса модернизации в Украине, речь идет о привлечении более €6 млрд инвестиций.

Фон дер Ляйен отметила, что с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые институции выделили Украине более €17 млрд грантов и кредитов. 

Контекст:

В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи, "чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса".

Первый транш в размере €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

В целом Украина в 2014–2021 годах получила в рамках реализации пяти программ €5,01 млрд кредитной помощи от ЕС, сообщали в Минфине Украины.

Киев рассчитывал договориться о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года, сообщала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Теги: инвестиции, Еврокомиссия, помощь, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, транш, Евросоюз, гранты, сотрудничество, макрофинансовая помощь, ЕС
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