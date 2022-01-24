Глава Еврокомиссии анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине на €1,2 млрд

"ЕС поддерживает Украину. Мы тверды в своей решимости. Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, состоящем из экстренных кредитов и грантов, для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявила фон дер Ляйен, говоря о поддержке Евросоюзом Украины в контексте ситуации, вызванной российской агрессией.
По ее словам, новый макрофинансовый пакет в размере €1,2 млрд поможет Украине удовлетворить финансовые потребности, вызванные конфликтом с РФ, а также поддержать устойчивость страны. Глава Еврокомиссии выразила надежду, что Совет Европы и Европарламент одобрят выделение этой помощи как можно скорее. После этого Украина получит первый транш в €600 млн.
Кроме того, политик заявила об удвоении уже выделенных Украине €120 млн двусторонней поддержки в этом году.
It will help Ukraine now, to address financing needs due to the conflict & support the country’s resilience-building efforts. *— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022
It consists of:
1. New macro-financial assistance package of €1.2 billion
2. Doubling of bilateral assistance this year, with another €120 million pic.twitter.com/N6lzD6Izj8
Также глава Еврокомиссии анонсировала новую долгосрочную макрофинансовую программу сотрудничества с Украиной. Ее цель – поддержка процесса модернизации в Украине, речь идет о привлечении более €6 млрд инвестиций.
On top of this, we will soon start work on a second, longer-term MFA programme to support the country’s modernisation efforts and continue to invest in the country’s future thanks to our Investment Plan for Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022
This plan aims to leverage over €6 billion in investments. pic.twitter.com/kGIP2wtb7N
Фон дер Ляйен отметила, что с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые институции выделили Украине более €17 млрд грантов и кредитов.
В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи, "чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса".
Первый транш в размере €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.
В целом Украина в 2014–2021 годах получила в рамках реализации пяти программ €5,01 млрд кредитной помощи от ЕС, сообщали в Минфине Украины.
Киев рассчитывал договориться о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года, сообщала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.