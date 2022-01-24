Глава Еврокомиссии анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине на €1,2 млрд

"ЕС поддерживает Украину. Мы тверды в своей решимости. Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, состоящем из экстренных кредитов и грантов, для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявила фон дер Ляйен, говоря о поддержке Евросоюзом Украины в контексте ситуации, вызванной российской агрессией.

По ее словам, новый макрофинансовый пакет в размере €1,2 млрд поможет Украине удовлетворить финансовые потребности, вызванные конфликтом с РФ, а также поддержать устойчивость страны. Глава Еврокомиссии выразила надежду, что Совет Европы и Европарламент одобрят выделение этой помощи как можно скорее. После этого Украина получит первый транш в €600 млн.

Кроме того, политик заявила об удвоении уже выделенных Украине €120 млн двусторонней поддержки в этом году.

It will help Ukraine now, to address financing needs due to the conflict & support the country’s resilience-building efforts. *

It consists of:



1. New macro-financial assistance package of €1.2 billion



2. Doubling of bilateral assistance this year, with another €120 million pic.twitter.com/N6lzD6Izj8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Также глава Еврокомиссии анонсировала новую долгосрочную макрофинансовую программу сотрудничества с Украиной. Ее цель – поддержка процесса модернизации в Украине, речь идет о привлечении более €6 млрд инвестиций.

On top of this, we will soon start work on a second, longer-term MFA programme to support the country’s modernisation efforts and continue to invest in the country’s future thanks to our Investment Plan for Ukraine.



This plan aims to leverage over €6 billion in investments. pic.twitter.com/kGIP2wtb7N — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Фон дер Ляйен отметила, что с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые институции выделили Украине более €17 млрд грантов и кредитов.