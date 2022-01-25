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МИД Канады рекомендовал гражданам страны избегать поездок в Украину

МИД Канады просит граждан страны избегать необязательных поездок в Украину
МИД Канады просит граждан страны избегать необязательных поездок в Украину
Фото: depositphotos.com

Канада предложила своим гражданам покинуть Украину на фоне угрозы вторжения Российской Федерации. Об этом 25 января сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

"Избегайте необязательных поездок в Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым. Избегайте любых поездок в Крым, в том числе транзитом через аэропорты Севастополя и Симферополя. Канада не признает контроль России над Крымом. Наши возможности по оказанию консульской помощи канадцам в Крыму крайне ограничены", – говорится в сообщении.

Подобное предостережение канадского МИД касается самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

"Избегайте любых поездок на неподконтрольные правительству [Украины] территории Донецкой и Луганской областей, из-за вооруженного конфликта. Наши возможности по оказанию консульской помощи в неподконтрольных районах крайне ограничены", – добавили в ведомстве.

Контекст:

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

Также решила отозвать своих дипломатов Великобритания. По данным Bild, такую возможность рассматривает и Германия.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину. 

Вместе с тем, в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ. В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

По состоянию на вечер 24 января только четыре государства (США, Великобритания, Австралия и Германия) сообщили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. 

Теги: Россия, Украина, МИД, Канада, агрессия, эвакуация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине, дипломаты
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