МИД Канады рекомендовал гражданам страны избегать поездок в Украину

"Избегайте необязательных поездок в Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым. Избегайте любых поездок в Крым, в том числе транзитом через аэропорты Севастополя и Симферополя. Канада не признает контроль России над Крымом. Наши возможности по оказанию консульской помощи канадцам в Крыму крайне ограничены", – говорится в сообщении.

Подобное предостережение канадского МИД касается самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

"Избегайте любых поездок на неподконтрольные правительству [Украины] территории Донецкой и Луганской областей, из-за вооруженного конфликта. Наши возможности по оказанию консульской помощи в неподконтрольных районах крайне ограничены", – добавили в ведомстве.