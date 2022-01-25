Данилов ответил на вопрос, будет ли Украина приглашать иностранных военных в случае вторжения РФ

Данилов: Мы можем попросить все, что угодно. Насколько это реально – это другое дело Фото: rnbo.gov.ua

На вопрос, рассматривает ли руководство страны возможность приглашения иностранных военных в случае вторжения, Данилов ответил: "Мы можем попросить все, что угодно. Насколько это реально – это другое дело".

Он подтвердил, что Украина в такой ситуации будет просить о помощи.

"Будут ли нам ее давать, учитывая, сколько обязательств взяли на себя все страны, они должны это сделать. У них тоже есть избиратели, есть люди, которые понимают, что происходит в мире", – сказал секретарь СНБО.