Американский генерал Ходжес: Украинские войска готовы сражаться и сражаться очень хорошо

"Я восхищен работой украинских Вооруженных сил, я вижу, насколько украинские военные стойкие, умные, и я считаю, что украинские войска готовы сражаться и сражаться очень хорошо, – сказал Ходжес. – Кроме того, украинцы уже другие, нежели были три, четыре, пять лет назад. Это очень важно, и это вдохновляет нас всех".

В то же время Ходжес отметил, что угроза вторжения России в Украину в ближайшие недели является высокой.

"Тот факт, что президент РФ так долго и много говорил об угрозах для России и уделил так много времени и денег своим вооруженным силам, означает, что он должен что-то показать своему населению. Пока мы вместе, мы объединены, шансы у него невелики, но угроза реально существует" – подчеркнул военный.

Ходжес заявил, что гордится действиями США в отношении Украины, в частности – в помощи по увеличению ее обороноспособности, а также подверг критике позицию Германии за проявление излишней лояльности России.

"Мне кажется, что наш союзник Германия не хочет идти на важные шаги, которые должна была бы сделать страна – лидер Европы. Германия не справляется со своей ролью и уровнем доверия, который должен быть у страны – лидера Европы. Они могут справиться с этой ролью только в том случае, если они будут следовать европейским принципам и начнут противостоять Кремлю, который хочет уничтожить то, что десятки лет строилось в Европе. Германия утратит доверие, если не начнет играть другую роль", – считает Ходжес.