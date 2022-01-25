Американский генерал Ходжес: Украинские войска готовы сражаться и сражаться очень хорошо

"Я восхищен работой украинских Вооруженных сил, я вижу, насколько украинские военные стойкие, умные, и я считаю, что украинские войска готовы сражаться и сражаться очень хорошо, – сказал Ходжес. – Кроме того, украинцы уже другие, нежели были три, четыре, пять лет назад. Это очень важно, и это вдохновляет нас всех".
В то же время Ходжес отметил, что угроза вторжения России в Украину в ближайшие недели является высокой.
"Тот факт, что президент РФ так долго и много говорил об угрозах для России и уделил так много времени и денег своим вооруженным силам, означает, что он должен что-то показать своему населению. Пока мы вместе, мы объединены, шансы у него невелики, но угроза реально существует" – подчеркнул военный.
Ходжес заявил, что гордится действиями США в отношении Украины, в частности – в помощи по увеличению ее обороноспособности, а также подверг критике позицию Германии за проявление излишней лояльности России.
"Мне кажется, что наш союзник Германия не хочет идти на важные шаги, которые должна была бы сделать страна – лидер Европы. Германия не справляется со своей ролью и уровнем доверия, который должен быть у страны – лидера Европы. Они могут справиться с этой ролью только в том случае, если они будут следовать европейским принципам и начнут противостоять Кремлю, который хочет уничтожить то, что десятки лет строилось в Европе. Германия утратит доверие, если не начнет играть другую роль", – считает Ходжес.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.