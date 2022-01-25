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"ВСУ готовы дать отпор". Резников заявил, что украинцам не нужно готовить "тревожные чемоданчики"

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Резников: Не нужно иметь никакого "тревожного чемоданчика"
Резников: Не нужно иметь никакого "тревожного чемоданчика"
Фото: mil.gov.ua

Украинцам не нужно паниковать и готовить "тревожные чемоданчики", убежден министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады 25 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам министра, на сегодня нет информации, что Россия сформировала ударную группировку для вторжения в Украину. Однако это не значит, что такого не может произойти в будущем, поэтому угроза сохраняется, добавил он.

"Нет, не нужно иметь никакого "тревожного чемоданчика". Максимум – держите необходимые вещи, если ваше дитя где-то упадет, синяки набьет – тогда купите ему йода. Вот так и не более того", – отметил он.

Министр заявил, что Вооруженные силы Украины "готовы дать отпор врагу",

"Не переживайте, спите спокойно", – сказал Резников.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Алексей Резников, Минобороны, российская агрессия, война в Украине
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