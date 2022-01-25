"ВСУ готовы дать отпор". Резников заявил, что украинцам не нужно готовить "тревожные чемоданчики"

По словам министра, на сегодня нет информации, что Россия сформировала ударную группировку для вторжения в Украину. Однако это не значит, что такого не может произойти в будущем, поэтому угроза сохраняется, добавил он.

"Нет, не нужно иметь никакого "тревожного чемоданчика". Максимум – держите необходимые вещи, если ваше дитя где-то упадет, синяки набьет – тогда купите ему йода. Вот так и не более того", – отметил он.

Министр заявил, что Вооруженные силы Украины "готовы дать отпор врагу",

"Не переживайте, спите спокойно", – сказал Резников.