Резников: На сегодня РФ не создала ударную группировку, которая могла бы вторгнуться в Украину

"Наши разведки устанавливают факты скопления подразделений вооруженных сил РФ вдоль наших границ на постоянной основе. Факты, которые фиксирует наша разведка и разведки наших партнеров, абсолютно совпадают. Но оценки немного разные. Если посмотреть сегодня на фактаж о количестве скопления, он плюс-минус совпадает с аналогичной концентрацией российских войск вдоль наших границ перед Пасхой весной прошлого года. Сегодня сухопутная наземная компонента – 109 тыс. российских военных вдоль всей линии наших с ними границ плюс административная граница с Крымом. Если туда добавить морскую и авиационную компоненту, в количественном составе там будет немного больше", – сказал он.
По словам Резникова, речь идет о глубине до 200 км от границ.
"Они постоянно проводят учения, отводят войска, приводят войска, оставляют... Но что я могу вам абсолютно уверенно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая была бы способна осуществить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали. Поэтому оснований считать, что завтра будет вторжение, нет, с военной точки зрения. Это не значит, что они не захотят, что это не будет развиваться. Все возможно, угрозы есть", – сказал он.
Глава Минобороны подчеркнул, что в 2014 году "официальные власти Российской Федерации осуществили акт агрессии против Украины, нарушив международные границы путем захвата Автономной Республики Крым, города Севастополя и частично – Луганской и Донецкой областей". Он добавил, что две трети территорий на Донбассе были деоккупированы.
"По состоянию на сегодня ситуация в мире не поменялась. Агрессия продолжается, война продолжается. Но оснований считать, что произойдет открытое вторжение через границу со стороны Российской Федерации, – по состоянию на сегодня такой информации нет, потому что нет ударной группировки", – заявил он.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.