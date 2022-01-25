Резников: На сегодня РФ не создала ударную группировку, которая могла бы вторгнуться в Украину

Резников: По состоянию на сегодня ситуация в мире не поменялась. Агрессия продолжается, война продолжается Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Наши разведки устанавливают факты скопления подразделений вооруженных сил РФ вдоль наших границ на постоянной основе. Факты, которые фиксирует наша разведка и разведки наших партнеров, абсолютно совпадают. Но оценки немного разные. Если посмотреть сегодня на фактаж о количестве скопления, он плюс-минус совпадает с аналогичной концентрацией российских войск вдоль наших границ перед Пасхой весной прошлого года. Сегодня сухопутная наземная компонента – 109 тыс. российских военных вдоль всей линии наших с ними границ плюс административная граница с Крымом. Если туда добавить морскую и авиационную компоненту, в количественном составе там будет немного больше", – сказал он.

По словам Резникова, речь идет о глубине до 200 км от границ.

"Они постоянно проводят учения, отводят войска, приводят войска, оставляют... Но что я могу вам абсолютно уверенно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая была бы способна осуществить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали. Поэтому оснований считать, что завтра будет вторжение, нет, с военной точки зрения. Это не значит, что они не захотят, что это не будет развиваться. Все возможно, угрозы есть", – сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что в 2014 году "официальные власти Российской Федерации осуществили акт агрессии против Украины, нарушив международные границы путем захвата Автономной Республики Крым, города Севастополя и частично – Луганской и Донецкой областей". Он добавил, что две трети территорий на Донбассе были деоккупированы.

"По состоянию на сегодня ситуация в мире не поменялась. Агрессия продолжается, война продолжается. Но оснований считать, что произойдет открытое вторжение через границу со стороны Российской Федерации, – по состоянию на сегодня такой информации нет, потому что нет ударной группировки", – заявил он.