Макрон в ближайшие дни намерен поговорить с Зеленским и Путиным

"Президент республики, который в ближайшие дни поговорит с президентом Путиным и президентом Зеленским, по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе", – говорится в сообщении.

Также Макрон готов поддержать государства ЕС.

Во время видеоконференции европейских лидеров с президентом США Джо Байденом в понедельник Макрон "выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на границах Украины" и заявил о необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации.

"Эта деэскалация должна пройти путем твердых и заслуживающих доверия предупреждений России, что требует постоянной координации между европейскими партнерами и союзниками, и путем расширенного диалога с Россией, который мы ведем. Это предполагает и решительное продолжение переговорных усилий в рамках нормандского формата – в этом смысл встречи, которая состоится на уровне советников в Париже в среду, 26 января", – отметили в пресс-службе.