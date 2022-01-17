"Важно, чтобы и голос Европы был ясно слышен". Президенты Франции и Финляндии обсудили ситуацию вокруг Украины

"Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с безопасностью Европы. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Крайне важно, чтобы в дебатах был ясно слышен и европейский голос", – говорится в сообщении.

Также собеседники уделили внимание вопросам сотрудничества в сфере безопасности Евросоюза и тесное взаимодействие с США.

Нийнисте поддержал деятельность Макрона в контексте председательства Франции в ЕС.