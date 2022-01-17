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"Важно, чтобы и голос Европы был ясно слышен". Президенты Франции и Финляндии обсудили ситуацию вокруг Украины

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Оба президента подчеркнули важность диалога с Россией
Оба президента подчеркнули важность диалога с Россией
Фото: EPA (архив)

Президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Саули Нийнисте провели телефонные переговоры, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины. Об этом 16 января сообщили в администрации Нийнисте.

"Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с безопасностью Европы. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Крайне важно, чтобы в дебатах был ясно слышен и европейский голос", – говорится в сообщении.

Также собеседники уделили внимание вопросам сотрудничества в сфере безопасности Евросоюза и тесное взаимодействие с США.

Нийнисте поддержал деятельность Макрона в контексте председательства Франции в ЕС.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Теги: Россия, Франция, Финляндия, переговоры, Европа, российская агрессия, Саули Нийнисте, Евросоюз, Эммануэль Макрон, ЕС
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