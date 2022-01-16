Советник Байдена: Если выяснится, что за кибератаками против Украины стоит Россия, мы будем работать над ответом

"Мы предупреждали в течение нескольких недель и месяцев как публично, так и в частном порядке, что кибератаки могут быть частью широкомасштабных усилий России по эскалации ситуации в Украине. Мы тесно сотрудничали с украинцами, чтобы укрепить их оборону, и продолжим делать это в ближайшие дни. Мы также координируем свои действия с компаниями частного сектора, такими как Microsoft, как в Украине, так и здесь, в Соединенных Штатах, на случай, если в ближайшие месяцы здесь произойдут потенциальные кибератаки. Конечно, возможно, что Россия могла провести серию кибератак. Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах", – заявил Салливан.

При этом он подчеркнул, что пока точно не установлено, кто стоял за атакой на украинские сайты в ночь на 14 января.

"Но мы усердно работаем над атрибуцией и сделаем все возможное, чтобы защитить сети от разрушительного вредоносного программного обеспечения... Что касается санкций, то, что мы изложили, является очень четким сигналом России, и мы сделали это согласованно и в унисон с нашими союзниками, что, если они продолжат вторжение в Украину, это будет иметь серьезные экономические последствия. И да, конечно, если выяснится, что Россия атакует Украину кибератаками, и если это продолжится в предстоящий период, мы будем работать с нашими союзниками над соответствующим ответом", – сказал советник.