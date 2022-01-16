"Все доказательства указывают, что за кибератакой стоит Россия". В Минцифры предупредили о "фейках об уязвимости информационной инфраструктуры"

"Госспецсвязи вместе с СБУ и киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти. На сегодня можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", – заявили в ведомстве.

Как считают в Минцифры, последняя кибератака – одно из проявлений гибридной войны России против Украины, которая продолжается с 2014 года.