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Продлятся шесть недель. ЕС начал антихакерские учения на фоне кибератак в Украине

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Учения начались с имитации атаки на вымышленную финскую энергетическую компанию
Учения начались с имитации атаки на вымышленную финскую энергетическую компанию
Фото: depositphotos.com

14 января Европейский союз начал тестирование системы киберзащиты на фоне кибератак на правительственные сайты Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Учения начались с имитации атаки на вымышленную финскую энергетическую компанию в тот же день, когда хакеры атаковали украинские сайты.

Антихакерские учения продлятся шесть недель. Они направлены на стресс-тестирование киберустойчивости Европы, укрепление сотрудничества между странами – членами ЕС, а также на повышение эффективности совместного реагирования. Испытания завершатся в конце февраля во время встречи министров иностранных дел ЕС.

Центр анализа угроз Microsoft Threat Intelligence Center объявил 15 января, что кибератаки, которым подверглись ряд организаций в Украине, связаны с вредоносным программным обеспечениемВ Microsoft, в частности, подчеркнули, что программа-вымогатель воздействует на главную загрузочную запись (MBR) операционных систем, и озвучили рекомендации, что делать в данном случае.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре годаВ ее результате пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

10 сайтов подверглись вторжению, но утечки персональных данных не было, портал госуслуг "Дія" был отключен по требованию Службы безопасности и Госспецсвязи, мобильное приложение работало в обычном режиме, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его информации, целью хакеров было получить доступ к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

О кибератаке сообщили президенту США Джо Байдену. Соединенные Штаты обеспокоены случившимся, заявили в Белом доме.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД ГерманииМолдовыШвеции.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

Теги: Украина, хакеры, Европейский союз, Европа, учения, кибератака, сотрудничество, тестирование
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