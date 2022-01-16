Продлятся шесть недель. ЕС начал антихакерские учения на фоне кибератак в Украине

Учения начались с имитации атаки на вымышленную финскую энергетическую компанию в тот же день, когда хакеры атаковали украинские сайты.

Антихакерские учения продлятся шесть недель. Они направлены на стресс-тестирование киберустойчивости Европы, укрепление сотрудничества между странами – членами ЕС, а также на повышение эффективности совместного реагирования. Испытания завершатся в конце февраля во время встречи министров иностранных дел ЕС.

Центр анализа угроз Microsoft Threat Intelligence Center объявил 15 января, что кибератаки, которым подверглись ряд организаций в Украине, связаны с вредоносным программным обеспечением. В Microsoft, в частности, подчеркнули, что программа-вымогатель воздействует на главную загрузочную запись (MBR) операционных систем, и озвучили рекомендации, что делать в данном случае.