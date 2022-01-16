В России пожаловались, что Facebook заблокировал страницу ее делегации в Вене

Гаврилов рассказал, что блокировка началась 14 января. Социальная сеть якобы объяснила это наличием на странице российской миссии запрещенного контента.

Глава российской делегации в Вене при этом заявил, что в Facebook они только репостили "заявления руководства России и МИД РФ".

По словам Гаврилова, россияне намерены обратиться в связи с произошедшим к руководству ОБСЕ.

Агентство напомнило, что аккаунт миссии РФ на переговорах в Вене блокировали и в Twitter, это произошло в феврале 2021 года.