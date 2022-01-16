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В России пожаловались, что Facebook заблокировал страницу ее делегации в Вене

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Россияне говорят, что страницу заблокировали за запрещенный контент
Россияне говорят, что страницу заблокировали за запрещенный контент
Фото: ЕРА

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил 16 января ТАСС, что Facebook заблокировал страницу их миссии.

Гаврилов рассказал, что блокировка началась 14 января. Социальная сеть якобы объяснила это наличием на странице российской миссии запрещенного контента.

Глава российской делегации в Вене при этом заявил, что в Facebook они только репостили "заявления руководства России и МИД РФ".

По словам Гаврилова, россияне намерены обратиться в связи с произошедшим к руководству ОБСЕ.

Агентство напомнило, что аккаунт миссии РФ на переговорах в Вене блокировали и в Twitter, это произошло в феврале 2021 года.

Контекст:

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих "гарантий безопасности" от США и НАТО, исключающих "любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений".

Заседание ОБСЕ было третьим раундом переговоров по этому вопросу между РФ и странами Запада.

Теги: Россия, Facebook, ОБСЕ, Twitter, миссия, дипломаты, контент
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