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"Выглядят абсурдно". Чалый объяснил, почему Запад проявил беспокойство из-за действий России

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Чалый о России: Сами не понимают, что делать дальше
Чалый о России: Сами не понимают, что делать дальше
Фото: Валерій Чалий (Valeriy Chaly) / Facebook

Международное сообщество обеспокоилось действиями России в отношении Украины потому, что они нелогичны. Такое мнение бывший посол Украины в США Валерий Чалый выразил "Радіо Свобода" в интервью, опубликованном 15 января.

"Я думаю, что в первую очередь это непредсказуемость действий российской управляющей группы [привела к обеспокоенности Запада]. Я также считаю, что некоторые их действия выглядят абсурдными с точки зрения дальнейшего развития России. То есть такое впечатление, что они, понимая, что им жить там не вечно, готовы положить Россию, но хотят удержать власть свою на оставшийся весь период", – сказал дипломат.

Он считает, что после событий в Казахстане президент РФ Владимир Путин "будет держать власть столько, сколько удастся, до последнего", не меняя должность на главу "какого-нибудь совета или Союзного государства".

"Нас всех – и страны Запада, и Украину – очень удивляют такие шаги. И есть опасения, что могут быть спонтанные, неконтролируемые, совершенно нелогичные шаги. Это больше всего беспокоит. Потому что бряцают оружием и никто не может сказать окончательно, применят или не применят. Вот это новая ситуация. И в России это понимают", – объяснил Чалый.

По его словам, в России "действуют, как геополитический хулиган в мире".

"Они пошли по такому пути и уже где-то доходят до момента: а что делать дальше? Они сами не понимают, что делать дальше. И это может затянуть. Иногда людям, которые немного заигрались, нужно помогать", – заявил Чалый.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.

В Кремле заявили, что введение санкций США против Путина расценят как разрыв отношений.

Теги: Россия, Валерий Чалый, переговоры, агрессия, угрозы, российская агрессия, дипломаты
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