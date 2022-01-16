"Выглядят абсурдно". Чалый объяснил, почему Запад проявил беспокойство из-за действий России

Чалый о России: Сами не понимают, что делать дальше Фото: Валерій Чалий (Valeriy Chaly) / Facebook

"Я думаю, что в первую очередь это непредсказуемость действий российской управляющей группы [привела к обеспокоенности Запада]. Я также считаю, что некоторые их действия выглядят абсурдными с точки зрения дальнейшего развития России. То есть такое впечатление, что они, понимая, что им жить там не вечно, готовы положить Россию, но хотят удержать власть свою на оставшийся весь период", – сказал дипломат.

Он считает, что после событий в Казахстане президент РФ Владимир Путин "будет держать власть столько, сколько удастся, до последнего", не меняя должность на главу "какого-нибудь совета или Союзного государства".

"Нас всех – и страны Запада, и Украину – очень удивляют такие шаги. И есть опасения, что могут быть спонтанные, неконтролируемые, совершенно нелогичные шаги. Это больше всего беспокоит. Потому что бряцают оружием и никто не может сказать окончательно, применят или не применят. Вот это новая ситуация. И в России это понимают", – объяснил Чалый.

По его словам, в России "действуют, как геополитический хулиган в мире".

"Они пошли по такому пути и уже где-то доходят до момента: а что делать дальше? Они сами не понимают, что делать дальше. И это может затянуть. Иногда людям, которые немного заигрались, нужно помогать", – заявил Чалый.