ОБСЕ обнаружила десятки артиллерийских установок и 50 танков боевиков на Донбассе

Боевики усиливают свои позиции на Донбассе военной техникой, следует из отчетов наблюдателей Фото: depositphotos.com

СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода: 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также семь танков на полигоне возле Новоселовки (оба населенных пункта не подконтрольны украинскому правительству).

Кроме того, в оккупированных районах "за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения" миссия зафиксировала три зенитных ракетных комплекса, 50 танков, 15 самоходных артиллерийских установок и 10 буксированных артиллерийских установок. Они были размещены на полигонах вблизи населенных пунктов Бугаевка, Терново, Шимшиновка и Миусинск.

Еще шесть буксированных артиллерийских установок обнаружили недалеко от поселка Садовый.

В миссии рассказали также, что беспилотник СММ ОБСЕ на оккупированной территории попытались обстрелять, кроме того, беспилотники миссии неоднократно глушили.

По оценкам миссии ОБСЕ, с 27 июля 2020 года, когда было объявлено перемирие, и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 101 256 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 27 764 взрыва, 24 349 неопределенных боеприпасов в полете, 440 вспышек дульного пламени, 455 осветительных ракет, а также по меньшей мере 48 248 очередей и выстрелов).

В свою очередь, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщила 16 января, что российские наемники на Донбассе в последнее время разместили с нарушением линий отвода или мест хранения 275 единиц военной техники.

"За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Наблюдатели добавили, что зафиксированные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.