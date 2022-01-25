В МИД Украины заявили о "моменте истины" в отношениях Киева с Берлином

Об этом 24 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и евроатлантической безопасности в целом", – сказал глава МИД.
По словам Кулебы, судить об отношениях Киева и Берлина можно будет благодаря следующим аспектам.
"Это поддержка мощнейших санкций против России со стороны Германии, это "Северный поток – 2", это вопрос поставок оружия. Есть один аспект, это двусторонняя поставка – от Германии до Украины. Но есть и другой аспект… предоставление Германией разрешения третьей стране на передачу оружия, есть вопрос согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО… И здесь вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то, в принципе. Двустороннее – да... Но мы действительно зашли с Германией в момент истины", – сказал Кулеба.
Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.
17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.
О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодронных винтовок, писало 11 декабря 2021 года ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.
В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.
13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.