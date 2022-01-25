В МИД Украины заявили о "моменте истины" в отношениях Киева с Берлином

Об этом 24 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и евроатлантической безопасности в целом", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, судить об отношениях Киева и Берлина можно будет благодаря следующим аспектам.

"Это поддержка мощнейших санкций против России со стороны Германии, это "Северный поток – 2", это вопрос поставок оружия. Есть один аспект, это двусторонняя поставка – от Германии до Украины. Но есть и другой аспект… предоставление Германией разрешения третьей стране на передачу оружия, есть вопрос согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО… И здесь вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то, в принципе. Двустороннее – да... Но мы действительно зашли с Германией в момент истины", – сказал Кулеба.