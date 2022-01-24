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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еще три авиакомпании перенесли ночные рейсы в Киев на фоне опасений по поводу вторжения РФ – СМИ

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График полетов изменили авиакомпании Austrian Airlines, KLM и Swiss
График полетов изменили авиакомпании Austrian Airlines, KLM и Swiss
Фото: depositphotos.com

На фоне сообщений о возможном нападении России на Украину отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM. Об этом 24 января сообщает Avanews.

По данным онлайн-радара flightradar24.com, эти авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в Киев так, чтобы их самолеты не оставались в Украине на ночь.

23 января Austrian Airlines выполнила вечерний рейс Вена – Киев, однако вместо ночной стоянки в Борисполе самолет вернулся обратно в Австрию специальным рейсом. Авиалайнер утром следующего дня должен был доставить пассажиров из Киева в Вену, но авиакомпания отменила этот рейс.

Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса из Цюриха в Киев, вместо этого отправив самолет в столицу Украины утренним рейсом.

Рейсы KLM из Амстердама в Киев, предусматривающие ночную стоянку в Украине с утренним вылетом обратно, были отменены с 22 января.

23 января график своих ночных авиарейсов в Киев в связи с "политической ситуацией" в Украине изменила немецкая авиакомпания Lufthansa

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Киев, Украина, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Борисполь, аэропорт, вторжение, Austrian Airlines, авиакомпания, SWISS, KLM
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