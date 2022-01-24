Еще три авиакомпании перенесли ночные рейсы в Киев на фоне опасений по поводу вторжения РФ – СМИ

По данным онлайн-радара flightradar24.com, эти авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в Киев так, чтобы их самолеты не оставались в Украине на ночь.

23 января Austrian Airlines выполнила вечерний рейс Вена – Киев, однако вместо ночной стоянки в Борисполе самолет вернулся обратно в Австрию специальным рейсом. Авиалайнер утром следующего дня должен был доставить пассажиров из Киева в Вену, но авиакомпания отменила этот рейс.

Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса из Цюриха в Киев, вместо этого отправив самолет в столицу Украины утренним рейсом.

Рейсы KLM из Амстердама в Киев, предусматривающие ночную стоянку в Украине с утренним вылетом обратно, были отменены с 22 января.

23 января график своих ночных авиарейсов в Киев в связи с "политической ситуацией" в Украине изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.