Lufthansa перенесла ночные рейсы в Киев на фоне опасений по поводу вторжения России – СМИ

Рейс из Мюнхена, которым Войцицкая должна была возвращаться в Украину, перенесли с 21.00 22 января на 06.00 23 января.

"В связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь", – только что нам объяснили причину переноса рейса с 21.00 вчера на 06.00 сегодня. Первые последствия повышенной опасности в Украине. Учитывайте это в своих планах!" – написала Войцицкая.

В комментариях к сообщению она также добавила, что в компании отказались компенсировать пассажирам средства за причиненные неудобства.

"Как нам в самолете еще раз повторили "we can not stay over night in Ukraine due to political tensions”. И это не паника, а констатация новых реалий. Кстати, авиалиния отказалась компенсировать какие-либо расходы именно из-за "political instability”, хотя пассажиры были вынуждены ждать самолет более восьми часов", – отметила Войцицкая.

Бывший руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, тоже летевшая этим рейсом, подтвердила в комментарии "Европейской правде", что представители авиакомпании называли причиной переноса рейса именно политическую ситуацию.

По ее словам, такое объяснение ей предоставили на стойке при регистрации, а затем озвучили и в салоне самолета.

"Не позволяем своим экипажам оставаться на ночь из-за политической ситуации в Украине", – процитировала Цыбульская объяснение работников авиакомпании.

В то же время, по словам Цыбульской, ночевку в гостинице компания оплатила.