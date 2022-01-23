Из-за напряженной ситуации вокруг Украины папа римский призвал 26 января помолиться за мир

С связи с угрозой для безопасности в Европе папа римский призвал объявить 26 января днем молитвы за мир.

Глава католической церкви подчеркнул, что политические действия и инициативы должны служить "человеческому братству, а не партийным интересам".

Франциск считает, что нужно молиться за то, чтобы при урегулировании ситуации с безопасностью преобладали "диалог и переговоры".

О ситуации в Украине папа римский упоминает регулярно. Так, 25 декабря 2021 года он призывал не позволять распространять в Украине "метастазы конфликта", а 10 января 2022 года – "найти приемлемые и длительные решения" для прекращения войны в Украине.