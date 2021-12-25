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Папа римский в рождественской проповеди призвал к примирению "общества, опустошенные противоречиями", и вспомнил об Украине

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Папа римский говорил о войне, которая продолжается в Украине с 2014 года
Папа римский говорил о войне, которая продолжается в Украине с 2014 года
Фото: ЕРА

Папа римский Франциск 25 декабря из лоджии ватиканской базилики Святого Петра произнес рождественскую речь Urbi et Orbі, сообщает Vatican News.

Франциск говорил об обострении конфликтов, призывал вспомнить "о сирийском народе, который уже более 10 лет переживает войну", посмотреть на Ирак и услышать "крик детей из Йемена", упоминал Ливан, Эфиопию и Судан.

"Царь человечества, помоги политической власти примирить общества, опустошенные напряжением и противоречиями. [...] Стань светом и поддержкой для тех, кто верит и действует, направляясь даже и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы конфликта", – сказал папа римский, трансляцию с переводом на украинский вел "5 канал".

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Контекст:

25 декабря Рождество отмечают христиане западного обряда – католическая и протестантская церковь, а также ряд православных. В Украине этот праздник отмечают 7 января (по юлианскому календарю это тоже 25 декабря). Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессия в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Рождество, папа римский, праздники, Франциск, война в Украине
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