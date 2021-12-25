Папа римский в рождественской проповеди призвал к примирению "общества, опустошенные противоречиями", и вспомнил об Украине

Папа римский говорил о войне, которая продолжается в Украине с 2014 года Фото: ЕРА

Франциск говорил об обострении конфликтов, призывал вспомнить "о сирийском народе, который уже более 10 лет переживает войну", посмотреть на Ирак и услышать "крик детей из Йемена", упоминал Ливан, Эфиопию и Судан.

"Царь человечества, помоги политической власти примирить общества, опустошенные напряжением и противоречиями. [...] Стань светом и поддержкой для тех, кто верит и действует, направляясь даже и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы конфликта", – сказал папа римский, трансляцию с переводом на украинский вел "5 канал".

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Видео: 5 канал / YouTube