Герцогиня Кембриджская публично сыграла на фортепиано во время благотворительного концерта

Как сообщает британский таблоид HELLO!, Уокер исполнил свою известную композицию For Those Who Can't Be Here, а Миддлтон аккомпанировала ему на фортепиано. Пара репетировала вместе около девяти раз, а в перерывах между репетициями герцогиня Кембриджская практиковалась дома.

"У нее дома есть пианино, но то, которое мы взяли напрокат для выступления, должно было быть точно таким же. На первой репетиции она очень нервничала, потому что очень давно не играла с другими музыкантами", – рассказал Уокер изданию, добавив, что был шокирован тем, как Миддлтон потратила много времени и энергии, чтобы все выучить и правильно сыграть.

Для выступления на благотворительном концерте Миддлтон выбрала красное пальто с бантом от Catherine Walker и красные туфли на шпильке.

