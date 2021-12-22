В сети заметили, что принцесса Швеции Мадлен скопировала наряд Кейт Миддлтон трехлетней давности

В публикации отмечается, что 39-летняя принцесса Мадлен 20 декабря вместе с мужем и тремя детьми принимала в дар от студентов сельскохозяйственного университета елки, которыми потом будут украшать дворец. Для этого мероприятия она выбрала красную клетчатую юбку с бантом, черную водолазку и черные сапоги.
Соответствующие фото 21 декабря были опубликованы в Instagram.
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Пользователи сети обратили внимание, что в 2018 году Кейт Миддлтон вместе с мужем, британским принцем Уильямом посетила рождественскую вечеринку в честь семей военных в похожем наряде – красной клетчатой юбке от Emilia Wickstead, черном облегающем кардигане на пуговицах и черных сапогах.
Фото герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон также были опубликованы в Instagram.
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Принцесса Швеции Мадлен родилась 10 июня 1982 года в Стокгольме (Швеция). В июне 2013 года она вышла замуж за британского и американского бизнесмена Кристофера Пола О’Нилла. У пары трое детей – Леонор Лилиан Мария (2014), Николас Пауль Густав (2015) и Адриенна Юсефина Алиса (2018).
Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 в Рединге. Британский принц Уильям познакомился с будущей женой в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.
Герцог и герцогиня воспитывают троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.