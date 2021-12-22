В сети заметили, что принцесса Швеции Мадлен скопировала наряд Кейт Миддлтон трехлетней давности

Герцогиня Кембриджская надевала красную клетчатую юбку с черным кардиганом в 2018 году, а принцесса Швеции Мадлен повторила этот образ в 2021-м Фото: onlycelebrityandroyalty / Instagram

В публикации отмечается, что 39-летняя принцесса Мадлен 20 декабря вместе с мужем и тремя детьми принимала в дар от студентов сельскохозяйственного университета елки, которыми потом будут украшать дворец. Для этого мероприятия она выбрала красную клетчатую юбку с бантом, черную водолазку и черные сапоги.

Соответствующие фото 21 декабря были опубликованы в Instagram.

Пользователи сети обратили внимание, что в 2018 году Кейт Миддлтон вместе с мужем, британским принцем Уильямом посетила рождественскую вечеринку в честь семей военных в похожем наряде – красной клетчатой юбке от Emilia Wickstead, черном облегающем кардигане на пуговицах и черных сапогах.

Фото герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон также были опубликованы в Instagram.

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