Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
Новости

Жены британских принцев Уильяма и Гарри никогда так не ладили, как сейчас – СМИ

Герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская "работают над своими отношениями ради королевской семьи"
Герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская "работают над своими отношениями ради королевской семьи"
Фото: ЕРА

Взаимоотношения жены британского принца Уильяма, герцогини Кембриджской Кэтрин и супруги проживающего в США принца Гарри Меган значительно улучшились. Об этом со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников в окружении британской королевской семье 11 августа сообщило издание Us Weekly.

По словам собеседника издания, жены принцев никогда так хорошо не ладили, как сейчас. Осведомитель подчеркнул, что герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская "работают над своими отношениями ради королевской семьи".

В публикации отмечается, что после того, как принца Гарри с женой Меган дали интервью американской журналистке Опре Уинфри, отношения между женщинами сильно испортились.

Контекст:

9 января 2020 года принц Гарри и его жена Меган, на которой он женился весной 2018 года, заявили о намерении сложить королевские полномочия. 

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года

7 марта 2021 года в эфире канала CBS в разговоре с Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве "испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец". Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри "делает карьеру", а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов.

В июле стало известно, что принц Гарри намерен написать мемуары о своей жизни в королевской семье.

Теги: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, герцогиня Кембриджская Кэтрин, герцогиня Сассекская Меган
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"
Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"
Жены британских принцев Уильяма и Гарри никогда так не ладили, как сейчас – СМИ
Жены британских принцев Уильяма и Гарри никогда так не ладили, как сейчас – СМИ
  Голкипер "Шахтера" Пятов снялся в короткометражке "Метинвеста"
  Голкипер "Шахтера" Пятов снялся в короткометражке "Метинвеста"
30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва
30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва
  Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом
  Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом
"Брось курить, королева!" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась с бокалом и сигаретой
"Брось курить, королева!" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась с бокалом и сигаретой
Instagram заблокировал постер к фильму Альмодовара, изображающий женский сосок во время лактации. Фото
Instagram заблокировал постер к фильму Альмодовара, изображающий женский сосок во время лактации. Фото
  Санина сравнила процесс добычи руды и создание музыкального хита: Очень похожи
  Санина сравнила процесс добычи руды и создание музыкального хита: Очень похожи
Как побороть бессонницу: простые и эффективные советы
Как побороть бессонницу: простые и эффективные советы
"Дзен-практика по-украински". Вареники с черной смородиной. Простой рецепт от Клопотенко
"Дзен-практика по-украински". Вареники с черной смородиной. Простой рецепт от Клопотенко
Названы лауреаты композиторского конкурса "Украинская концертная увертюра"
Названы лауреаты композиторского конкурса "Украинская концертная увертюра"
Ресторатор Борисов поделился рецептом "металлургического борща"
Ресторатор Борисов поделился рецептом "металлургического борща"
"Хорошая фотка, настоящая", "Ягодка". 48-летняя Королева на снимке без ретуши крупным планом показала лицо и грудь
"Хорошая фотка, настоящая", "Ягодка". 48-летняя Королева на снимке без ретуши крупным планом показала лицо и грудь
"Оу, это так мило", " Согласись, ты сам хотел такое". Притула показал на груди тату в виде розового единорога
"Оу, это так мило", " Согласись, ты сам хотел такое". Притула показал на груди тату в виде розового единорога
"Роскошная". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась во время кормления сына грудью
"Роскошная". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась во время кормления сына грудью
Беременная Риччи в белье засветила тату на лобке и левой груди
Беременная Риччи в белье засветила тату на лобке и левой груди
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS