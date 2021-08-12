Жены британских принцев Уильяма и Гарри никогда так не ладили, как сейчас – СМИ

По словам собеседника издания, жены принцев никогда так хорошо не ладили, как сейчас. Осведомитель подчеркнул, что герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская "работают над своими отношениями ради королевской семьи".

В публикации отмечается, что после того, как принца Гарри с женой Меган дали интервью американской журналистке Опре Уинфри, отношения между женщинами сильно испортились.

Контекст:

9 января 2020 года принц Гарри и его жена Меган, на которой он женился весной 2018 года, заявили о намерении сложить королевские полномочия.

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

7 марта 2021 года в эфире канала CBS в разговоре с Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве "испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец". Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри "делает карьеру", а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов.

В июле стало известно, что принц Гарри намерен написать мемуары о своей жизни в королевской семье.