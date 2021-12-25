Арнольд Шварценеггер подарил на Рождество 25 домов бездомным ветеранам из Лос-Анжелеса

"Сегодня я рано отпраздновал Рождество. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были построены здесь, в Лос-Анджелесе. Было здорово провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах", – подписал он публикацию.

Как сообщает американское издание Fox 11, Шварценеггер выделил около $250 тыс. на установку небольших домиков, в которые сразу поселились бездомные ветераны. Также отмечается, что в жилых блоках уже есть электричество, отопление и кондиционеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)