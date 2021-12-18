Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2021
 
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"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами

Шварценеггер изменил цвет волос с коричневого оттенка на блонд
Шварценеггер изменил цвет волос с коричневого оттенка на блонд
Фото: patrickschwarzenegger / Instagram

Сын американского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, 28-летний актер и модель Патрик Шварценеггер 17 декабря на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором показал, что изменил цвет волос с коричневого оттенка на блонд.

 В кадре актер перебирал перекрашенные волосы рукой.

"Мама убьет меня", – подписал он публикацию, которую в соцсети посмотрели больше 140 тыс. раз.

"Ты отлично выглядишь с любым цветом волос", – прокомментировала видео мама актера – американская журналистка и публицист Мария Шрайвер.

"Нет, сначала ты попадешь в мои руки", – написала сестра актера – американская писательница Кэтрин Шварценеггер.

Контекст:

Патрик Шварценеггер родился 18 сентября 1993 года в Лос-Анджелесе, США. В 15 лет он при помощи родителей основал свою компанию Project360 по производству мужской одежды. Работает моделью, у него подписан контракт с модельным агентством L.A. Models.

Популярность в кино Шварценеггеру принесли роль в фильме "Одноклассники 2" и главная роль в романтической драме "Полночное солнце".

Осенью 2014 года Шварценеггер начал встречаться с американской певицей Майли Сайрус. В апреле 2015 года пара рассталась.

У него есть две старшие сестры – Кэтрин (1989) и Кристина Мария Аврелия (1991), младший брат Кристофер Сарджент (1997) и единокровный брат Джозеф Баэна (1997).

Теги: Арнольд Шварценеггер, актер, Майли Сайрус, модель, Кэтрин Шварценеггер, мама
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