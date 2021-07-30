"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки

29 июля Шварценеггер выложил в Instagram свой снимок в окружении домашних питомцев. Актер сидит в кресле и что-то показывает на планшете ослу и собаке, а те внимательно смотрят.
"Мне помогают закончить рассылку, чтобы я мог отправить ее завтра для празднования своего день рождения", – подписал снимок Шварценеггер.
За несколько часов пост набрал почти полмиллиона лайков и больше 5 тыс. комментариев. Подписчики поздравляют артиста с днем рождения и выказывают ему свое восхищение и любовь.
"У тебя есть ослик? Это так мило", – прокомментировал фото актер Джеймс Белуши.
"С днем рождения, мистер Шварценеггер!!! Думаю, я раз 200 смотрел "Конана-варвара"… Это по-прежнему мой любимый фильм", – написал kempielarade.
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение, просто так это говорю!" – признался creative_explained.
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Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.
У Шварценеггера четверо детей от бывшей жены Марии Шрайвер и один внебрачный сын, появившейся в результате романа актера с домработницей. В августе прошлого года Шварценеггер впервые стал дедушкой: старшая дочь артиста Кэтрин родила девочку Лайлу Марию Пратт.
В октябре 2020 года актер перенес операцию на сердце.