"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело

"В восторге от съемок фильма "Лава". Прокомментируйте, что, по вашему мнению, происходит в этой сцене", – подписал он публикацию.

В комментариях подписчики начали активно сравнивать 24-летнего Баэну со звездным отцом.

"Папина генетика", – написал jeff_loses2win.

"Это молодой Арнольд?" – спросил daddy_moises.

"Гены Арнольда Шварценеггера", – отметил oficial.rochaa.

"Яблоко от яблони", – прокомментировал romergram2.

"Хищник вернулся, а Терминатор только что прибыл прямо в джунгли, чтобы разобраться с этой ситуацией", – предложил свой вариант 4veli4, имея в виду фильмы "Хищник" и "Терминатор", в которых снимался Шварценеггер.

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Контекст:

Баэна родился в октябре 1997 года. Его мать Милдред Баэна 20 лет была домработницей в семье Шварценеггера.

В 2011 году актер официально признал внебрачного сына.

Баэна, как и его отец, увлекается бодибилдингом и строит карьеру в кино.