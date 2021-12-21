Внебрачный сын Шварценеггера рассказал, почему отказался носить фамилию отца

Баэна: Сегодня я сосредоточен на том, чтобы развивать актерское мастерство Фото: projoe2 / Instagram

"В моем решении много составляющих, и на данный момент это не в приоритете. Сегодня я сосредоточен на том, чтобы развивать актерское мастерство, строить карьеру в этом направлении и заниматься недвижимостью", – цитирует издание 24-летнего Баэну.

Также внебрачный сын Шварценеггера подчеркнул, что очень уважает своего отца, так как тот повлиял на многие вещи в его жизни, включая выбор актерской профессии, занятия фитнесом и телосложение.