Внебрачный сын Шварценеггера рассказал, почему отказался носить фамилию отца

"В моем решении много составляющих, и на данный момент это не в приоритете. Сегодня я сосредоточен на том, чтобы развивать актерское мастерство, строить карьеру в этом направлении и заниматься недвижимостью", – цитирует издание 24-летнего Баэну.
Также внебрачный сын Шварценеггера подчеркнул, что очень уважает своего отца, так как тот повлиял на многие вещи в его жизни, включая выбор актерской профессии, занятия фитнесом и телосложение.
Баэна родился в октябре 1997 года. Его мать Милдред Баэна 20 лет была домработницей в семье Шварценеггера.
В 2011 году актер официально признал внебрачного сына.
Баэна, как и его отец, увлекается бодибилдингом и строит карьеру в кино.