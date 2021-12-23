Почти половина украинцев главным новогодним праздником считают Рождество, а не Новый год – опрос

37% опрошенных сказали, что их любимый праздник – Новый год.

Помимо этого, главными новогодними праздниками респонденты называли День святого Николая (6%) и старый Новый год (4%).

Ни один из новогодних праздников не любят 2% граждан.

"В последние 10 лет с каждым годом уменьшается количество поклонников Нового года, а Рождества – увеличивается… Празднование Нового года относительно более любимое для жителей востока и юга, молодежи и мужчин. Рождество значительно чаще выбирали на западе, люди среднего и старшего возраста, женщины, верующие ПЦУ и греко-католики", – отмечают социологи.

Опрос проводился 20–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.