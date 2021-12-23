Идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 26% украинцев – опрос

В то же время 58% опрошенных против такой инициативы.
15% респондентов сказали, что им все равно.
Как отмечают социологи, Рождество 25 декабря празднуют 4% украинцев. 71% граждан отмечает его 7 января.
18% опрошенных заявили, что празднуют Рождество дважды.
Еще 6% респондентов вообще не отмечают этот праздник.
Опрос проводился 20–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.
По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому, которым пользуются украинские православные церкви, – 7 января.
С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не против переноса празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря, но он считает, что это должно происходить постепенно.