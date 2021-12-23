Идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 26% украинцев – опрос

В то же время 58% опрошенных против такой инициативы.

15% респондентов сказали, что им все равно.

Как отмечают социологи, Рождество 25 декабря празднуют 4% украинцев. 71% граждан отмечает его 7 января.

18% опрошенных заявили, что празднуют Рождество дважды.

Еще 6% респондентов вообще не отмечают этот праздник.

Опрос проводился 20–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.