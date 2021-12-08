Папа римский назвал "анахронизмом" рекомендации Еврокомиссии избегать употребления слова "рождество"

Предложение Еврокомиссии понтифик считает анахронизмом в связи с тем, что в прошлом, по его словам, подобными идеями отличались многие диктатуры.

"Вспомним Наполеона, нацистскую, коммунистическую диктатуру. Это мода на выхолощенный, разбавленный секуляризм, и это никогда не работало. Евросоюз должен... остерегаться идеологической колонизации, которая может привести к расколу между странами и краху Европейского союза", – заявил он.

Франциск призвал ЕС уважать традиции каждого государства.

"Нужно уважать разнообразие стран и не стремиться их унифицировать... Следует быть осторожными, потому что иногда вырываются наружу такие законопроекты, как этот, и дальше не понятно, что с ними делать", – отметил папа римский.