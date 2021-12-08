Папа римский назвал "анахронизмом" рекомендации Еврокомиссии избегать употребления слова "рождество"

Предложение Еврокомиссии понтифик считает анахронизмом в связи с тем, что в прошлом, по его словам, подобными идеями отличались многие диктатуры.
"Вспомним Наполеона, нацистскую, коммунистическую диктатуру. Это мода на выхолощенный, разбавленный секуляризм, и это никогда не работало. Евросоюз должен... остерегаться идеологической колонизации, которая может привести к расколу между странами и краху Европейского союза", – заявил он.
Франциск призвал ЕС уважать традиции каждого государства.
"Нужно уважать разнообразие стран и не стремиться их унифицировать... Следует быть осторожными, потому что иногда вырываются наружу такие законопроекты, как этот, и дальше не понятно, что с ними делать", – отметил папа римский.
В октябре 2021 года Еврокомиссия выпустила "Руководящие принципы инклюзивной коммуникации" – рекомендации по общению между чиновниками при исполнении обязанностей.
В рекомендациях чиновникам в том числе предлагалось избегать "необоснованных предположений" о том, что все являются христианами, а в разговорах о Рождестве предлагалось использовать фразу "праздничный период", сообщало издание Politico.
Эти рекомендации раскритиковали в Италии, там Еврокомиссию обвинили в попытке "отменить Рождество". В частности, бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал инициативу Еврокомиссии "безумной".
В итоге 30 ноября Еврокомиссия отозвала свои рекомендации. Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли сообщила, что опубликованный документ не соответствует стандартам качества и будет доработан.