"Опираясь на общеевропейскую традицию". В Украине предлагают не переносить выходные из-за "красных" дат

Восьмистраничный законопроект называется "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", он разработан Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

В пояснительной записке к нему сказано, что внести изменения в законодательство предлагается, "опираясь на общеевропейскую традицию".

"Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс законов о труде Украины, предусмотрев, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным днем, выходной на следующий после государственного праздника день не переносится", – говорится в записке.

При этом авторы законопроекта предлагают оставить перенос выходного в связи с Рождеством по юлианскому и по григорианскому календарю, Пасхой, Троицей и Новым годом.

Также в законопроекте предложены даты государственных, традиционных и профессиональных праздников, скорбных и международных дней, памятных дат.

В частности, государственными праздниками в УИНП считают 12 дат:

День соборности Украины (22 января);

День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля);

День памяти и примирения (8 мая);

День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая);

День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны (14 мая);

День Конституции (28 июня);

День государственного флага Украины (23 августа);

День Независимости Украины (24 августа);

День украинской государственности (28 июля);

День защитников Украины (14 октября);

День украинской письменности и языка (9 ноября);

День достоинства и свободы (21 ноября).

В МКИП объяснили, что проект закона общественность может обсуждать до 2 октября включительно.