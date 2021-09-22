"Опираясь на общеевропейскую традицию". В Украине предлагают не переносить выходные из-за "красных" дат

Восьмистраничный законопроект называется "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", он разработан Украинским институтом национальной памяти (УИНП).
В пояснительной записке к нему сказано, что внести изменения в законодательство предлагается, "опираясь на общеевропейскую традицию".
"Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс законов о труде Украины, предусмотрев, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным днем, выходной на следующий после государственного праздника день не переносится", – говорится в записке.
При этом авторы законопроекта предлагают оставить перенос выходного в связи с Рождеством по юлианскому и по григорианскому календарю, Пасхой, Троицей и Новым годом.
Также в законопроекте предложены даты государственных, традиционных и профессиональных праздников, скорбных и международных дней, памятных дат.
В частности, государственными праздниками в УИНП считают 12 дат:
В МКИП объяснили, что проект закона общественность может обсуждать до 2 октября включительно.
В 2017 году Верховная Рада рассматривала законопроект об изменении праздничных и нерабочих дней в Украине, в котором, в частности, предлагали отменить выходной 8 марта. Депутаты не поддержали эту инициативу и упразднили только один выходной – 2 мая.