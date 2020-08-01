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Кто получит выходной. В Офисе президента Украины объяснили инициативу о новых государственных праздниках

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос признания шести религиозных праздников – Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песаха, Рош а-Шана, Хануки и Пасхи западного обряда – государственными.

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Предоставление статуса государственных шести праздникам продемонстрирует преданность Украины принципам равенства
Предоставление статуса государственных шести праздникам продемонстрирует преданность Украины принципам равенства
Фото: pixabay.com

Законопроект о предоставлении государственного статуса шести религиозным праздникам – Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песаху, Рош а-Шана, Хануке и Пасхе западного обряда – вводит норму, согласно которой работодатель должен предоставить выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к религиозной конфессии. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщила пресс-служба ОП 31 июля.

Такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения. Представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций, отмечено в сообщении.

Жовква отметил, что Украина выбрала главным вектором внешней политики европейскую интеграцию.

"В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозным течениям", – сказал замруководителя Офиса президента.

Поэтому, по его мнению, приобретает актуальность законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос признания шести религиозных праздников государственными. Указ №303/2020 опубликован 30 июля на сайте главы государства. Документ предлагает признать религиозные праздники Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош а-Шана, Хануку и Пасху западного обряда государственными, чтобы обеспечить конституционные права и свободы граждан, а также реализовать равные права и возможности всех верующих Украины.

Теги: религия, праздники, Курбан-байрам, Ханука, Владимир Зеленский, законопроект, Офис президента Украины, Игорь Жовква
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