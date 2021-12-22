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22 декабря, 2021
 
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Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера

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Пампушки жарятся на растительном масле до золотистого цвета
Пампушки жарятся на растительном масле до золотистого цвета
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 19 декабря на своем канале в YouTube разместила видеорецепт приготовления украинских пампушек на Рождество.

Для опары понадобится:

  • 0,5 л теплого молока; 
  • 2 ст. л. сахара; 
  • 40 г дрожжей;
  • 8 ст. л. муки. 

"В большую миску наливаем едва теплое молоко, добавляем сахар, дрожжи, перемешиваем и всыпаем муку. Замешиваем жидкое тесто, как на блины", – описала процесс приготовления опары блогер. 

Опара должна подняться в теплом месте в течение 30 минут.

Для теста необходимо: 

  • 120 г сахара; 
  • 10 г ванильного сахара;
  • 2 яйца;
  • 4 ст. л растительного масла; 
  • около 850 г муки.

В готовую опару добавляем, перемешивая, продукты из второго списка в следующей очередности: яйца, растительное масло, сахар – и в два подхода всыпаем муку.

"Замешиваем тесто сперва лопаткой, а затем уже руками. Тесто не рвется, но при этом липковатое. Накрываем тесто полотенцем и отправляем в тепло на полтора часа", – отметила эксперт.

Для начинки надо взять:

  • 200 г молотого мака; 
  • 1 ст. л. сахара; 
  • 3–4 ст. л. варенья.

Мак заливаем водой и варим на маленьком огне, перемешивая, пока не испарится вся вода. В горячий мак добавляем сахар и даем ему остыть, после чего добавляем в массу варенье.

Поднявшееся тесто раскатываем в форме листа толщиной примерно 1 см и с помощью формы вырезаем круги, затем выкладываем по 1 ч. л. начинки на каждый. 

"Чтобы сформировать круглую пампушку, кладем тесто в кулак так, чтобы начинка "утопилась" в руке, и собираем все тесто в одну точку, – посоветовала кулинарный эксперт. – Руки время от времени посыпаем мукой, чтобы тесто не прилипало. Кончики собираем по центру, получается мешочек, его округляем и сплющиваем. Обмакиваем в муке и выкладываем на доску".

Сформированные пампушки оставляем на 20 минут, чтобы дать тесту подняться.

Жарить пампушки необходимо с двух сторон до золотистого цвета на растительном масле в глубокой емкости, чтобы они не касались дна. Готовые пампушки выкладываются на бумажное полотенце.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTub
Теги: кулинария, рецепт
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