  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера

Для опары понадобится:

0,5 л теплого молока;

2 ст. л. сахара;

40 г дрожжей;

8 ст. л. муки.

"В большую миску наливаем едва теплое молоко, добавляем сахар, дрожжи, перемешиваем и всыпаем муку. Замешиваем жидкое тесто, как на блины", – описала процесс приготовления опары блогер.

Опара должна подняться в теплом месте в течение 30 минут.

Для теста необходимо:

120 г сахара;

10 г ванильного сахара;

2 яйца;

4 ст. л растительного масла;

около 850 г муки.

В готовую опару добавляем, перемешивая, продукты из второго списка в следующей очередности: яйца, растительное масло, сахар – и в два подхода всыпаем муку.

"Замешиваем тесто сперва лопаткой, а затем уже руками. Тесто не рвется, но при этом липковатое. Накрываем тесто полотенцем и отправляем в тепло на полтора часа", – отметила эксперт.

Для начинки надо взять:

200 г молотого мака;

1 ст. л. сахара;

3–4 ст. л. варенья.

Мак заливаем водой и варим на маленьком огне, перемешивая, пока не испарится вся вода. В горячий мак добавляем сахар и даем ему остыть, после чего добавляем в массу варенье.

Поднявшееся тесто раскатываем в форме листа толщиной примерно 1 см и с помощью формы вырезаем круги, затем выкладываем по 1 ч. л. начинки на каждый.

"Чтобы сформировать круглую пампушку, кладем тесто в кулак так, чтобы начинка "утопилась" в руке, и собираем все тесто в одну точку, – посоветовала кулинарный эксперт. – Руки время от времени посыпаем мукой, чтобы тесто не прилипало. Кончики собираем по центру, получается мешочек, его округляем и сплющиваем. Обмакиваем в муке и выкладываем на доску".

Сформированные пампушки оставляем на 20 минут, чтобы дать тесту подняться.

Жарить пампушки необходимо с двух сторон до золотистого цвета на растительном масле в глубокой емкости, чтобы они не касались дна. Готовые пампушки выкладываются на бумажное полотенце.

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