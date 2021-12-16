Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта

Соленая рыба может храниться в холодильнике семь дней Фото: depositphotos.com

Эксперт использовал рыбу двух видов: нерку и голец. Можно использовать горбушу, кижуч, чавич лосось или форель.

Ингредиенты: рыба – 1,2 кг, соль морская – 2 ст. л., перец черный молотый, немного оливкового масла, цедра лимона, сахар – 1 ст. л., виски, бренди или джин – 2 ст. л. Специи по вкусу.

Рыбу очистить от кожи и удалить кости, смешать соль и сахар, посыпать ими рыбу с двух сторон, взбрызнуть оливковым маслом. Натереть цедру лайма и посыпать сверху, а также черным молотым перцем, полить алкоголем.

Можно добавить чабрец, розмарин, любую зелень по вкусу. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на ночь.

Утром достать рыбу и протереть полотенцем, удалив лишнюю влагу и если остались, кристаллы соли. Завернуть рыбу в пленку и дать ей постоять еще минимум до вечера.

Вместо цедры лайма можно использовать лимон, апельсин, мандарин. Алкоголь – также любой –например, коньяк или водку.

"Очень вкусно добавлять свежие разные травы – в таком случае их нужно помять немного руками. Добавляйте специи – кориандр и можжевельник – очень вкусно", – отметил эксперт.

Засоленная рыба хранится в холодильнике семь дней. Засол из свежей рыбы можно заморозить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)