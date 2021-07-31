"Аж слюни потекли". Ярославский поделился 12 идеями для вкусного завтрака

"Кажется, завтраки – это бесконечная тема и удивить можно даже простым блюдом, но таким, которое вернет нас в детство!" – отметил шеф-повар.

Ярославский предложил следующие варианты для завтрака:

"Аж слюни потекли", – прокомментировал lyudmyla_ov.

"Хорошие идеи здорового завтрака – это очень актуально", – добавила elena_antonenko_0309.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.