  "Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта

"Как в детстве!" – подписала видео Глинская и добавила, что этот простой и вкусный десерт любят и дети, и взрослые.
"Готовить их очень легко, а оторваться просто невозможно!" – заверила кулинарный эксперт.
Ингредиенты:
Как готовить:
1. Обжарьте семечки на сковороде.
2. Добавьте кунжут, когда семечки будут почти готовы.
3. Добавьте соль, мед и перемешайте.
4. Выложите массу в металлическую рамку (размер 25 см на 10 см), разровняйте.
5. Снимите форму и оставьте козинаки на несколько часов при комнатной температуре.
6. Снимите пергамент и нарежьте козинаки.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.