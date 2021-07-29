  "Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта

Готовить козинаки легко, а оторваться от этого десерта невозможно Фото: depositphotos.com

"Как в детстве!" – подписала видео Глинская и добавила, что этот простой и вкусный десерт любят и дети, и взрослые.

"Готовить их очень легко, а оторваться просто невозможно!" – заверила кулинарный эксперт.

Ингредиенты:

200 г семечек подсолнечника (2 стакана);

50 г белого кунжута (4 ст. л.);

80 г меда (2,5 ст. л.);

щепотка соли.

Как готовить:

1. Обжарьте семечки на сковороде.

2. Добавьте кунжут, когда семечки будут почти готовы.

3. Добавьте соль, мед и перемешайте.

4. Выложите массу в металлическую рамку (размер 25 см на 10 см), разровняйте.

5. Снимите форму и оставьте козинаки на несколько часов при комнатной температуре.

6. Снимите пергамент и нарежьте козинаки.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube