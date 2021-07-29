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29 июля, 2021
 
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"Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта

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Готовить козинаки легко, а оторваться от этого десерта невозможно
Готовить козинаки легко, а оторваться от этого десерта невозможно
Фото: depositphotos.com

Победительница проекта "МастерШеф" на СТБ, кулинарный эксперт и блогер Елизавета Глинская 29 июля на своем YouTube-канале поделилась видеорецептом домашних козинак из семечек и кунжута.

"Как в детстве!" – подписала видео Глинская и добавила, что этот простой и вкусный десерт любят и дети, и взрослые.

"Готовить их очень легко, а оторваться просто невозможно!" – заверила кулинарный эксперт.

Ингредиенты:

  • 200 г семечек подсолнечника (2 стакана);
  • 50 г белого кунжута (4 ст. л.);
  • 80 г меда (2,5 ст. л.);
  • щепотка соли.

Как готовить:

1. Обжарьте семечки на сковороде.
2. Добавьте кунжут, когда семечки будут почти готовы.
3. Добавьте соль, мед и перемешайте.
4. Выложите массу в металлическую рамку (размер 25 см на 10 см), разровняйте.
5. Снимите форму и оставьте козинаки на несколько часов при комнатной температуре.
6. Снимите пергамент и нарежьте козинаки.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube

 

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: кулинария, десерт, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты
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