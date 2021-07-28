Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2021
 
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"Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской

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Глинская: Курочка легко готовится
Глинская: Курочка легко готовится
Фото: depositphotos.com

Победительница проекта "МастерШеф" на СТБ, кулинарный эксперт и блогер Елизавета Глинская 27 июня на своем канале в YouTube опубликовала видеорецепт, в котором показала, как приготовить курицу в апельсиновом соусе.

"Курица в апельсиновом соусе – один из моих любимых рецептов. В моей семье ее съедают очень быстро, но это поправимо – курочка легко готовится", – рассказала Глинская.

Для приготовления понадобится:

  • 500 г куриного филе;
  • два апельсина;
  • два зубчика чеснока;
  • перец чили;
  • 30 г муки;
  • 15 г меда;
  • 10 мл растительного масла;
  • одна ч. л. тертого свежего имбиря.

Куриное филе перед приготовлением необходимо помыть, нарезать кусочками и посолить. Пока мясо пропитывается солью, нужно приготовить соус – для этого необходимо смешать давленный чеснок, мелконарезанную часть перца чили, мед, имбирь, сок из двух апельсинов и цедру из половинки апельсина.

"Обваляйте в муке кусочки курицы и обжарьте на растительном масле – по две минуты с каждой стороны. Снимите филе со сковороды. Отправьте на сковороду соус, положите кусочки курицы. Оставьте увариваться – соус должен загустеть", – описала финальную часть рецепта кулинарный блогер.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: кулинария, рецепт, Елизавета Глинская, курица
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