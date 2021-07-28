  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской

"Курица в апельсиновом соусе – один из моих любимых рецептов. В моей семье ее съедают очень быстро, но это поправимо – курочка легко готовится", – рассказала Глинская.
Для приготовления понадобится:
Куриное филе перед приготовлением необходимо помыть, нарезать кусочками и посолить. Пока мясо пропитывается солью, нужно приготовить соус – для этого необходимо смешать давленный чеснок, мелконарезанную часть перца чили, мед, имбирь, сок из двух апельсинов и цедру из половинки апельсина.
"Обваляйте в муке кусочки курицы и обжарьте на растительном масле – по две минуты с каждой стороны. Снимите филе со сковороды. Отправьте на сковороду соус, положите кусочки курицы. Оставьте увариваться – соус должен загустеть", – описала финальную часть рецепта кулинарный блогер.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.