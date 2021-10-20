"Особые нотки вкуса". Эксперт рассказал, как приготовить кетчуп из слив

"Благодаря сливам в нем нет крахмала и есть особые нотки вкуса", – отметил эксперт.

Ингредиенты: 700 г очищенных слив сорта "Венгерка", 200 г томатов, три зубка чеснока, 70 г сахара, 3 ст. л. уксуса из сидра (можно заменить яблочным или винным), 50 г воды, розмарин и чабрец (тимьян), соль по вкусу, корица – большая палочка, гвоздика – 15 штук, молотый имбирь – по желанию, черный и душистый перцы, паприка.

Очистить сливы от косточек и положить в сотейник, добавить кусочками томаты, чеснок, сахар, уксус, соль, воду, розмарин и чабрец. Положить палочку корицы. Поставить все на плиту на средний огонь, довести до кипения и тушить уже на меньшем огне примерно 45 минут, периодически помешивая.

"Я брал деревянную лопатку и проверял дно сотейника, чтобы сливы не приставали ко дну – потому что может смесь подгореть", – отметил Ярославский.

Когда все уварилось, испарилось, уменьшилось почти вдвое, вынуть корицу и травы и перебить смесь блендером – в однородную массу. Обязательно перетереть все через сито. Добавить оставшиеся специи. Добавить по вкусу сахар или кислоту, еще раз прогреть смесь на протяжении 5–10 минут на умеренном огне. При желании можно добавить мед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)