Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2021
 
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"Мягкий, нежный и легкий на желудок". Ярославский поделился рецептом паштета из куриной печени

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Ярославский: Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет
Ярославский: Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет
Фото: yaroslavskyi_vova / Instagram

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский 18 июля в Instagram поделился рецептом паштета из куриной печени с овощами.

"Решил напомнить вам свой самый простой, но вкусный рецепт", – отметил Ярославский.

Для приготовления паштета нужно:

  • 500 г куриной печени очищенной;
  • 300 г лука репчатого;
  • 250 г моркови;
  • 75 г стеблей сельдерея;
  • 200 г сливочного масла 82,5%;
  • 20 г меда;
  • соль, душистый и черный перец;
  • тимьян;
  • растительное масло для жарки.

Сперва очищаем печень от пленок и желчи. Овощи очищаем и нарезаем произвольно, например кубиками по 1,5х1,5 см. Разогреваем сотейник, обжариваем сперва морковь до легкой румяной корочки. Добавляем лук и обжариваем вместе с морковью.

Затем добавляем сельдерей и еще слегка обжариваем (все овощи должны быть слегка румяные, готовые и очень вкусно пахнуть).

Дальше немного отодвигаем овощи со дна сотейника и кладем туда печень. Обжариваем со всех сторон пять минут. Добавляем душистый перец, соль, черный перец и несколько веточек свежего тимьяна и закрываем крышкой. Все это тушим под крышкой, периодически помешивая, на медленном огне минут 12–15.

Открываем крышку и выпариваем лишнюю влагу 5–10 минут. Теперь добавляем мед, даем полностью остыть и пропускаем два раза через мясорубку. Добавляем мягкое масло и еще раз пропускаем через мясорубку.

"Если хотите прямо идеально нежной и однородной текстуры, можно еще "пробить" ручным блендером и протереть через сито (если нет желания, пропустите с маслом через мясорубку еще несколько раз). Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет. Легкий и приятный на вкус и еще легкий "на желудок", – подчеркнул Ярославский.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Теги: рецепт, Владимир Ярославский
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