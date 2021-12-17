  "Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра". Рецепт сытной закуски на Новый год

"Салат в таком оригинальном исполнении полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра", – отмечается в рецепте.
Для приготовления 8 шт понадобится
Яйца и сырки натираем на терке, добавляем чеснок, майонез и перемешиваем, добавляя соль по вкусу.
"Формировать закуску будем с помощью пищевой пленки. Раскладываем ее на столе, сверху выкладываем столовую ложку моркови, посредине кладем столько же начинки и делаем шарик", – описали последовательность действий авторы кулинарного блога.
Сформированные шарики выкладываем на тарелку и декорируем разрезанными на продольные небольшие ленты листьями нори.
"Новогодняя закуска готова. Получилось сытно, с пикантным чесночным привкусом", – резюмировали авторы блога.