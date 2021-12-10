  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта

Рецепт этого необычного десерта с фруктами предложила украинский кулинар Елизавета Глинская Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

"Этот быстрый и простой рецепт мусса идеально подойдет для тех, кто очень любит ряженку и десерты с фруктами", – подчеркнула кулинар.

Ингредиенты:

молоко – 100 мл (0,5 стакана);

желатин – 18 г (3,5 ч. л.);

вода – 90 мл (6 ст. л.);

ряженка 400 мл (2 стакана);

сахар – 50 г (2,5 ст. л.)

сливки (жирностью не менее 30%) – 300 мл (1,5 стакана);

консервированные персики – 250 г (3–4 шт.).

Приготовление:

1. Соедините желатин с водой, перемешайте и отставьте на 10–15 минут, чтобы он набух.

2. Соедините в миске молоко с сахаром и прогрейте до парения. Перемешайте, сахар должен раствориться. Добавьте к горячему молоку желатин, перемешайте.

3. Влейте в молоко ряженку и перемешайте. Оставьте массу при комнатной температуре, она должна остыть до температуры 30–320С.

4. Взбейте сливки до мягких пиков. Введите в взбитые сливки основу из ряженки.

5. Возьмите форму размером 22х22 см и вылейте в нее мусс, после добавьте нарезанные кубиком персики. Отправьте форму с муссом в холодильник на 5–6 часов.

6. Оберните доску пищевой пленкой. Налейте в глубокий противень кипяток. Достаньте форму с муссом из холодильника и окуните низ формы в кипяток на 10–15 секунд. Затем поставьте форму на бумажное полотенце и переверните на доску с пищевой плёнкой.

7. Снимите форму, нарежьте мусс и выложите его на тарелку. Готово, приятного аппетита!

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube