  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта

"Этот быстрый и простой рецепт мусса идеально подойдет для тех, кто очень любит ряженку и десерты с фруктами", – подчеркнула кулинар.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Соедините желатин с водой, перемешайте и отставьте на 10–15 минут, чтобы он набух.
2. Соедините в миске молоко с сахаром и прогрейте до парения. Перемешайте, сахар должен раствориться. Добавьте к горячему молоку желатин, перемешайте.
3. Влейте в молоко ряженку и перемешайте. Оставьте массу при комнатной температуре, она должна остыть до температуры 30–320С.
4. Взбейте сливки до мягких пиков. Введите в взбитые сливки основу из ряженки.
5. Возьмите форму размером 22х22 см и вылейте в нее мусс, после добавьте нарезанные кубиком персики. Отправьте форму с муссом в холодильник на 5–6 часов.
6. Оберните доску пищевой пленкой. Налейте в глубокий противень кипяток. Достаньте форму с муссом из холодильника и окуните низ формы в кипяток на 10–15 секунд. Затем поставьте форму на бумажное полотенце и переверните на доску с пищевой плёнкой.
7. Снимите форму, нарежьте мусс и выложите его на тарелку. Готово, приятного аппетита!
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.