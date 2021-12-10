Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2021
 
Новости

Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта

 
|
Рецепт этого необычного десерта с фруктами предложила украинский кулинар Елизавета Глинская
Рецепт этого необычного десерта с фруктами предложила украинский кулинар Елизавета Глинская
Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

Кулинарный эксперт и блогер, победительница проекта "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская 9 декабря поделилась со своими подписчиками в YouTube видеорецептом мусса из ряженки с персиком.

"Этот быстрый и простой рецепт мусса идеально подойдет для тех, кто очень любит ряженку и десерты с фруктами", – подчеркнула кулинар.

Ингредиенты:

  • молоко – 100 мл (0,5 стакана);
  • желатин – 18 г (3,5 ч. л.);
  • вода – 90 мл (6 ст. л.);
  • ряженка 400 мл (2 стакана);
  • сахар – 50 г (2,5 ст. л.)
  • сливки (жирностью не менее 30%) – 300 мл (1,5 стакана);
  • консервированные персики – 250 г (3–4 шт.).

Приготовление:

1. Соедините желатин с водой, перемешайте и отставьте на 10–15 минут, чтобы он набух.

2. Соедините в миске молоко с сахаром и прогрейте до парения. Перемешайте, сахар должен раствориться. Добавьте к горячему молоку желатин, перемешайте.

3. Влейте в молоко ряженку и перемешайте. Оставьте массу при комнатной температуре, она должна остыть до температуры 30–320С.

4. Взбейте сливки до мягких пиков. Введите в взбитые сливки основу из ряженки.

5. Возьмите форму размером 22х22 см и вылейте в нее мусс, после добавьте нарезанные кубиком персики. Отправьте форму с муссом в холодильник на 5–6 часов.

6. Оберните доску пищевой пленкой. Налейте в глубокий противень кипяток. Достаньте форму с муссом из холодильника и окуните низ формы в кипяток на 10–15 секунд. Затем поставьте форму на бумажное полотенце и переверните на доску с пищевой плёнкой.

7. Снимите форму, нарежьте мусс и выложите его на тарелку. Готово, приятного аппетита!

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: молоко, сахар, фрукты, кулинария, персик, десерт, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Елена ПОСКАННАЯ
  Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить
  Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить
Алеся БАЦМАН
Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит
Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это первый фейк в моей жизни". Мендель рассказала правду о своем рождении
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это первый фейк в моей жизни". Мендель рассказала правду о своем рождении
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
Бейонсе сходила на свидание с мужем в наряде стоимостью более $32 тыс.
Бейонсе сходила на свидание с мужем в наряде стоимостью более $32 тыс.
  "К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Вау", "Нереальная". Победительница "Танцев со звездами" Карелина без бюстгальтера широко развела ноги перед камерой
"Вау", "Нереальная". Победительница "Танцев со звездами" Карелина без бюстгальтера широко развела ноги перед камерой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS