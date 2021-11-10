  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта

"Запеченная в духовке айва – необычная идея приготовления этого фрукта, обязательно попробуйте. Также такое блюдо из айвы может долго храниться в холодильнике и по вкусу будет напоминать мармелад!" – уточнила Глинская.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Помыть айву, снять с нее кожуру (не выбрасывайте), нарезать дольками.
2. На дно формы диаметром 25–26 см выложить кожуру айвы, поверх нее – дольки айвы. Сверху посыпать сахаром и выложить микс из пряностей, орехи и изюм.
3. Залить все красным вином и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.
4. В процессе выпекания нужно несколько раз вынуть айву из духовки и полить ее вином из нашей формы.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.