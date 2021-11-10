Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2021
 
Новости

"По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сейчас сезон айвы. Кулинар Елизавета Глинская предложила запечь этот фрукт в вине и пряностях
Сейчас сезон айвы. Кулинар Елизавета Глинская предложила запечь этот фрукт в вине и пряностях
Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

Кулинарный эксперт и блогер, победительница проекта "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская опубликовала на своем YouTube-канале видеорецепт необычного десерта – айвы, запеченной с красным вином и пряностями.

"Запеченная в духовке айва – необычная идея приготовления этого фрукта, обязательно попробуйте. Также такое блюдо из айвы может долго храниться в холодильнике и по вкусу будет напоминать мармелад!" – уточнила Глинская.

Ингредиенты:

  • айва (2 шт.);
  • 100 г сахара (4 ст. л.);
  • 200 мл красного вина (1 стакан);
  • 30 г изюма (2 ст. л.);
  • 30 г миндаля (2 ст. л.);
  • гвоздика, корица, кардамон, бадьян.

Приготовление:

1. Помыть айву, снять с нее кожуру (не выбрасывайте), нарезать дольками.

2. На дно формы диаметром 25–26 см выложить кожуру айвы, поверх нее – дольки айвы. Сверху посыпать сахаром и выложить микс из пряностей, орехи и изюм.

3. Залить все красным вином и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.

4. В процессе выпекания нужно несколько раз вынуть айву из духовки и полить ее вином из нашей формы.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: сахар, фрукты, кулинария, блогер, десерт, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты, блюдо, орехи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Полный текст интервью Кличко Гордону
"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Полный текст интервью Кличко Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготах раздвинула ноги на стуле
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготах раздвинула ноги на стуле
  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта
  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта
"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу
"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу
"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма
"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам Актуально
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS