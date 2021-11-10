  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта

Сейчас сезон айвы. Кулинар Елизавета Глинская предложила запечь этот фрукт в вине и пряностях Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

"Запеченная в духовке айва – необычная идея приготовления этого фрукта, обязательно попробуйте. Также такое блюдо из айвы может долго храниться в холодильнике и по вкусу будет напоминать мармелад!" – уточнила Глинская.

Ингредиенты:

айва (2 шт.);

100 г сахара (4 ст. л.);

200 мл красного вина (1 стакан);

30 г изюма (2 ст. л.);

30 г миндаля (2 ст. л.);

гвоздика, корица, кардамон, бадьян.

Приготовление:

1. Помыть айву, снять с нее кожуру (не выбрасывайте), нарезать дольками.

2. На дно формы диаметром 25–26 см выложить кожуру айвы, поверх нее – дольки айвы. Сверху посыпать сахаром и выложить микс из пряностей, орехи и изюм.

3. Залить все красным вином и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.

4. В процессе выпекания нужно несколько раз вынуть айву из духовки и полить ее вином из нашей формы.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube