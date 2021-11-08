  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта

Для приготовления этого десерта из тыквы понадобится совсем немного ингредиентов Фото: depositphotos.com

"Это еще один вкуснейший и очень простой десерт из тыквы, взятый из турецкой кухни. Янтарная тыква в сахарном сиропе с орехами получается безумно вкусной и ароматной. Обязательно попробуйте приготовить такой шедевр на своей кухне!" – предложила своим подписчикам Глинская.

Ингредиенты:

1 кг очищенной тыквы;

500 г сахара (20 ст. л. с горкой);

кардамон (корица или бадьян);

грецкие орехи.

Приготовление:

1. Очистите тыкву от кожуры, нарежьте на кусочки и уложите на дно кастрюли. Присыпьте тыкву сахаром и добавьте пряности.

2. Вырежьте из пергамента круг и накройте им тыкву. Отставьте кастрюлю на два часа, тыква должна пустить сок.

3. Поставьте кастрюлю на плиту и установите температура чуть ниже средней. Варите тыкву около часа. Она должна пропитаться сиропом.

4. Выложите тыкву на тарелку и присыпьте измельченными грецкими орехами.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube