  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта

"Это еще один вкуснейший и очень простой десерт из тыквы, взятый из турецкой кухни. Янтарная тыква в сахарном сиропе с орехами получается безумно вкусной и ароматной. Обязательно попробуйте приготовить такой шедевр на своей кухне!" – предложила своим подписчикам Глинская.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Очистите тыкву от кожуры, нарежьте на кусочки и уложите на дно кастрюли. Присыпьте тыкву сахаром и добавьте пряности.
2. Вырежьте из пергамента круг и накройте им тыкву. Отставьте кастрюлю на два часа, тыква должна пустить сок.
3. Поставьте кастрюлю на плиту и установите температура чуть ниже средней. Варите тыкву около часа. Она должна пропитаться сиропом.
4. Выложите тыкву на тарелку и присыпьте измельченными грецкими орехами.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.