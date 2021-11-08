Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2021
 
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Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта

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Для приготовления этого десерта из тыквы понадобится совсем немного ингредиентов
Для приготовления этого десерта из тыквы понадобится совсем немного ингредиентов
Фото: depositphotos.com

Кулинарный эксперт и блогер, победительница проекта "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская опубликовала на своем YouTube-канале видеорецепт популярного восточного десерта – тыквы по-турецки.

"Это еще один вкуснейший и очень простой десерт из тыквы, взятый из турецкой кухни. Янтарная тыква в сахарном сиропе с орехами получается безумно вкусной и ароматной. Обязательно попробуйте приготовить такой шедевр на своей кухне!" – предложила своим подписчикам Глинская.

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенной тыквы;
  • 500 г сахара (20 ст. л. с горкой);
  • кардамон (корица или бадьян);
  • грецкие орехи.

Приготовление:

1. Очистите тыкву от кожуры, нарежьте на кусочки и уложите на дно кастрюли. Присыпьте тыкву сахаром и добавьте пряности.

2. Вырежьте из пергамента круг и накройте им тыкву. Отставьте кастрюлю на два часа, тыква должна пустить сок.

3. Поставьте кастрюлю на плиту и установите температура чуть ниже средней. Варите тыкву около часа. Она должна пропитаться сиропом.

4. Выложите тыкву на тарелку и присыпьте измельченными грецкими орехами.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: сахар, кулинария, десерт, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты, орехи, тыква
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