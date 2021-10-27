Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2021
 
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"Необычная, но интересная на вкус". Сырная запеканка с тыквой. Рецепт

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"Теплое и сезонное блюдо, которое будет и полезным, и довольно необычным, но интересным на цвет и вкус", заверил автор рецепта, кулинар Владимир Ярославский
"Теплое и сезонное блюдо, которое будет и полезным, и довольно необычным, но интересным на цвет и вкус", – заверил автор рецепта, кулинар Владимир Ярославский
Фото: depositphotos.com

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский 27 октября выложил в Instagram видеорецепт сырной запеканки с тыквой.

"Теплое и сезонное блюдо, которое будет и полезным, и довольно необычным, но интересным на цвет и вкус", – заверил подписчиков кулинар.

Ингредиенты:

  • 350 г домашнего творога;
  • 90 г сахара;
  • 35 г манной крупы;
  • 300 г тыквенного пюре;
  • 70 г сливок жирностью 30%;
  • два больших яйца;
  • 100 г изюма или других вяленых вкусностей по желанию.

Советы:

  1. Тыквенное пюре должно быть достаточно густым и не водянистым.
  2. Творог лучше зернистый 9% жирности, не сухой, но и не пастообразный.
  3. Сливки можно заменить на жирную сметану, но тогда вкус блюда может оказаться чуть кислее.

"Мой секрет – я смешиваю все ингредиенты и даю постоять так с полчаса, чтобы набухла манная крупа. Затем тщательно перебиваю блендером в однородную смесь, чтобы стало, как крем, тогда эта консистенция остается и в готовом изделии. Затем я добавляю корицу, еще можно добавить в качестве ароматизатора цедру цитрусовых – они очень классно "работают" с тыквой", – уточнил Ярославский.

Кулинар также добавил, что в форму для выпекания кладет пергамент, немного смазывает его сливочным маслом и посыпает сухарями. После он выливает смесь в форму, выравнивает и запекает при температуре 190 Сº около 30 мин.

"Я обращаю внимание на центр запеканки, когда все немного поднялось и в центре, тогда запеканка готова. Достаю ее и охлаждаю. Когда она едва теплая, разрезаю и подаю со сметаной или с любимым вареньем. Лучше всего подавать запеканку тепленькой", – объяснил Ярославский.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

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