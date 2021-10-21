  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета

"Именно такой десерт подойдет для фуршета на свадьбы или дни рождения, потому что в нем нет сырых яиц", – описала особенности блюда блогер.
Для приготовления понадобится:
Сливки взбиваем до пышности вместе с сахарной пудрой, добавляем сыр маскарпоне и перемешиваем на низких оборотах миксера до однородности. Готовый крем перекладываем в кондитерский мешочек, срезав кончик примерно на один сантиметр.
"Затем необходимо приготовить 200 мл крепкого растворимого кофе, охладить и добавить коньяк. Алкоголь можно заменить на любой другой или не добавлять. Важно, чтобы кофе не был сладким, иначе десерт будет приторным", – отметила эксперт.
Каждую палочку печенья измельчаем на три части, обмакиваем в кофе и выкладываем в стаканы.
"В каждый стакан выдавливаем крем, чтобы полностью покрыть печенье, после выкладываем еще один шар печенья и покрываем кремом. Готовый десерт посыпаем какао и ставим в холодильник. Такие десерты лучше подавать холодными", – описала процесс кулинарный блогер.