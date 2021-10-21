  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета

Тирамису перед подачей на стол нужно охладить Фото: depositphotos.com

"Именно такой десерт подойдет для фуршета на свадьбы или дни рождения, потому что в нем нет сырых яиц", – описала особенности блюда блогер.

Для приготовления понадобится:

200 г сливок жирностью 36%;

50 г сахарной пудры;

200 г сыр маскарпоне;

одна ст. л. растворимого кофе;

150 мл кипятка;

20 г коньяка;

100 г печенья савоярди;

5 г какао.

Сливки взбиваем до пышности вместе с сахарной пудрой, добавляем сыр маскарпоне и перемешиваем на низких оборотах миксера до однородности. Готовый крем перекладываем в кондитерский мешочек, срезав кончик примерно на один сантиметр.

"Затем необходимо приготовить 200 мл крепкого растворимого кофе, охладить и добавить коньяк. Алкоголь можно заменить на любой другой или не добавлять. Важно, чтобы кофе не был сладким, иначе десерт будет приторным", – отметила эксперт.

Каждую палочку печенья измельчаем на три части, обмакиваем в кофе и выкладываем в стаканы.

"В каждый стакан выдавливаем крем, чтобы полностью покрыть печенье, после выкладываем еще один шар печенья и покрываем кремом. Готовый десерт посыпаем какао и ставим в холодильник. Такие десерты лучше подавать холодными", – описала процесс кулинарный блогер.

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